Perché è uscita lei Grande Fratello il caos dopo l’eliminazione di Amanda

Giovedì sera ilha perso una concorrente amatissima:Lecciso. Il televoto tutto al femminile aperto lunedì scorso era in positivo, "chi vuoi salvare", e la sorella della più famosa Loredana ha ottenuto solo il 9,75% dei voti. Tra i nominati, Helena è stata la più votata, ha ottenuto il 29,98% delle preferenze, poi Zeudi con il 28,78%, quindi Maria Teresa con il 16,52% e poi Chiara con il 14,97%.Lecciso era entrata nella casa a settembre scorso e, nonostante la sorella famosa, era praticamente sconosciuta al pubblico. Che però in questi 161 giorni di permanenza nella casa non solo si è fatta conoscere ma anche apprezzare. Finita in nomination un gran numero di volte, è sempre riad uscirne indenne. Fino a giovedì 27 febbraio.