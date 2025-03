Gravidanzaonline.it - Perché è importante spiegare ai bambini cos’è il ciclo mestruale, senza tabù

Leggi su Gravidanzaonline.it

Le mestruazioni sono spesso considerate ancora un, soprattutto quando si tratta di dovercosa sono ai più piccoli. Molte mamme non sanno quale sia l’approccio giusto da adottare: è meglio parlarne fin da subito, o aspettare un’età più adatta?Il dibattito si è riaperto dopo un video pubblicato su TikTok dall’influencer Paola Turani, che ha raccontato il momento in cui suo figlio Enea, di 3 anni, le ha chiesto, mentre era in bagno con lei, cosa fosse un assorbente interno.“Ma come glielo spieghi ad un bambino di 3 anniun assorbente interno? – ha raccontato la modella bergamasca – Mi sono accorta che aveva preso tra le mani un mio assorbente ma ho fatto finta di nulla, finché non ha iniziato a chiedermi ripetutamente cosa fosse”.Colta di sorpresa dalla domanda, Turani ha spiegato che “All’inizio ho risposto niente, ma a lui non è bastato e allora mi sono inventata che si trattasse di un tappo”.