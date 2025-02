Perché citare il testo di Carlo Ruata contro i vaccini non ha senso

Leggi su Open.online

Alcune condivisioni Facebook riportano un filmato dedicato ad un saggio che oggi definiremmo No vax di, risalente agli inizi del Secolo scorso. Per qualche ragione chi lo fa circolare lo considera una fonte attendibile. In questo articolo spieghiamo come mai undel 1912 non può rovesciare le conoscenze acquisite dalla Comunità scientifica dopo oltre un secolo di studi, che mostrano come iabbiano salvato milioni di vite.Per chi ha fretta:Viene citato undidel 1912la vaccinazione anti-vaiolo come argomento.Ma il Vaiolo è stato eradicato nel 1980 proprio grazie ai.A un secolo dalle critiche dihanno salvato milioni di vite e continuano a farlo.AnalisiEcco uno screen delle condivisioni riguardanti il saggio No vax dinon hausare il librocome fonteIl, risalente come accennato al 1912, esamina criticamente la pratica della vaccinazione.