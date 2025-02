Oasport.it - Perché Bagnaia dice di essere stato danneggiato dai commissari: il fattaccio a Buriram

Leggi su Oasport.it

Non è stata una giornata positiva per Francesco(Thailandia). Il primo giorno del week end d’apertura del Mondiale 2025 di MotoGP ha visto il due-volte iridato in top-class non centrare la qualificazione alla Q2 delle qualifiche di domani e la situazione venutasi a creare in pista è stata decisamente particolare.Sì,Pecco aveva ottenuto in realtà un crono che molto probabilmente gli avrebbe permesso di ottenere quanto voleva, ma il risultato poi gli ècancellato ritenendo che il tutto si sia concretizzato in regime di bandiere gialle per la caduta di Marco Bezzecchi. A seguire, nell’ultimo minuto,si è rilanciato per un altro tentativo, ma ha trovato Franco Morbidelli in traiettoria, che ne ha ostacolato l’incedere e per questo èpunito per la manovra.