Per ritornare Calhanoglu-centrica, l’Inter a Napoli col turco – CdS

Dopo un periodo post rientro di appannamento per, nelle ultime due uscite conila brillare. E acerca pure la cifra tonda.RIECCOLO –ha vissuto un post-rientro molto complicato. Il, infatti, ha sofferto tante le partite contro Milan, Fiorentina (due volte) e successivamente Juventus, riuscendo ad ingranare solamente nelle ultime due uscite. Guarda caso, quando è entrato dalla panchina. Ora asi riaffida dal primo minuto proprio al capitano della Turchia, reduce da due buoni subentri dalla panchina. Contro il Genoa, sabato scorso, ha firmato l’assist da calcio d’angolo per il gol di Lautaro Martinez; mentre martedì sera in Coppa Italia ha timbrato su rigore il definitivo 2-0 con cui la Beneamata ha regolato la Lazio volando alle semifinali della coppa nazionale.