Iodonna.it - Per Demi Moore sarebbe la prima statuetta, mentre Karla Sofìa Gascòn sarebbe la prima donna trangender a vincerla.

DaSofía Gascón, quest’anno la cinquina delle donne candidate agli Oscar 2025 come miglior attrice è più variegata che mai. Oltre alla veterana americana del cinema e all’attrice spagnola, che potrebbe essere latransgender a vincere l’oscar come miglior attrice, ci sono altri tre diversissimi profili. La brasiliana Fernanda Torres, per il ruolo in I’m Still Here, la cantante britannica Cynthia Erivo per Wicked e la giovanissima Mikey Madison per Anora. Oscar 2024. I look più belli sul red carpet guarda le foto: chi ha fatto più parlare di sé?Dei tweet risalenti a cinque anni fa, aggressivi nei confronti di alcune comunità, avrebbero potuto costarle la candidatura, inveceè riuscita a preservare la sua chance di essere premiata come miglior attrice.