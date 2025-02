Iodonna.it - Per conoscere la condizione del proprio microbiota intestinale, Activia di Danone ha messo a punto un semplice test online che fornisce i suggerimenti per ritrovare equilibrio e benessere

Leggi su Iodonna.it

Un italiano su 2 soffre di disturbi ininali, il 60% non sa cosa sia esattamente ilné come prendersene cura. Eppure, batteri, virus e funghi che vivono nell’inino sono protagonisti cruciali della salute e deldi tutto l’organismo. Ecco perché sarebbe utile imparare a conoscerli meglio. A questo è dedicata la nuova iniziativa firmatadi, azienda nazionale specializzata in prodotti lattiero-caseari e di origine vegetale e nella nutrizione: arriva un innovativo servizio, Gut Health Tracker, all’omonimo sito, pensato per valutare il, comodamente. Inino, sei cibi nemici delX Leggi anche › Sigarette elettroniche, danni anche sul: come smettere? Perché l’delè così importantePer fare chiarezza su cosa sia esattamente il, in occasione dell’evento“Innovazione e: ilal centro” è intervenuto uno dei massimi esperti in tema, il professor Giovanni Barbara, Ordinario di Gastroenterologia all’Università degli Studi di Bologna e Direttore della Unità Operativa Complessa di Gastroenterologia ed Epatologia dell’IRCCS Policlinico Sant’Orsola di Bologna.