Per Carnevale aumentano i costi di maschere coriandoli e dolci tipici

Una stima di Federconsumatori consegna una fotografia nitida degli aumenti di: +5% rispetto allo scorso annoQuanto costeranno alle famiglie italianecolorati, sfilate, feste e rievocazioni del? Sicuramente più dello scorso anno considerando che l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori stima un aumento dei prezzi medi del 5% rispetto al 2024.Tra icon il rincaro maggiore troviamo l’affitto della sala e il buffet (+8%), poi l’acquisto dei costumi (+9% per adulti e +8% per bambini) ed infine iche “lievitano” a +6%.I costumi più ricercati dai consumatori sono quelli ispirati ai cartoni animati ed alle serie tv ma sta diventando sempre piu comune lo scambio di costumi con amici e l’acquisto di costumi economici online.Accorgimenti per risparmiare anche per trucchi, sfilate e feste private.