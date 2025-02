Fanpage.it - Per Basciano il divieto d’avvicinamento a Sophie Codegoni, ma il provvedimento resta sospeso: ecco perché

Leggi su Fanpage.it

Il Tribunale del Riesame di Milano ha disposto per Alessandroild'avvicinamento aper le accuse di minacce e stalking nei suoi confronti. Il, come spiegato a Fanpage dall'avvocato del deejay, Leonardo D'Erasmo, non è ancora effettivo per consentire al suo assistito di fare ricorso in Cassazione.