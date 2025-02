Pentathlon Moderno World Cup 2025 | Micheli brilla nelle semifinali passa anche Cicinelli

Leggi su Sportface.it

Sarà un sabato tutto da vivere per ilitaliano a Il Cairo, dove è in corso l’appuntamento inaugurale di questoa livello internazionale. La prima tappa di Coppa del Mondo si chiuderà infatti in Egitto con le due finali in programma e tanti italiani ai nastri di partenza. Dopo il pass per l’atto conclusivo conquistato ieri da Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro), Alice Rinaudo (Fiamme Oro), e Aurora Tognetti (Carabinieri) nella prova femminile, quest’oggi nella gara maschile hanno trovato l’accesso in finale Roberto(Fiamme Oro), detentore del titolo di Campionato Italiano Assoluto, e Matteo(Carabinieri), che ha conquistato il quinto posto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 lo scorso anno.MatteoAnkara – Foto FipmI RISULTATI DELLEMASCHILINeella prima semifinale si è distinto in particolar modo Roberto, che si è piazzato in testa alla classifica con 1505 punti, al pari dell’ungherese Mihaly Koleszar e dell’ucraino Roman Popov.