Pentathlon, Coppa del Mondo 2025: Matteo Cicinelli e Roberto Micheli in finale al Cairo

Sono due gli azzurri che centrano lamaschile della prima tappa delladeldimoderno, in corso al, in Egitto: superano lo scoglio delle semifinali(Fiamme Oro) e(Carabinieri), mentre si fermano al penultimo atto Daniele Colasanti (Fiamme Oro) eBovenzi (Aeronautica Militare).Nella SemiA si impone il magiaro Mihaly Koleszar, il quale chiude a quota 1505, stesso punteggio con il quale concludono(Fiamme Oro), secondo, e l’ucraino Roman Popov, terzo, bruciati in volata dall’ungherese. Termina 17°, invece, ed è eliminato,Bovenzi (Aeronautica Militare), che paga l’eliminazione nella prova ad ostacoli e termina con 1167 punti.Nella SemiB altro arrivo in volata, con il successo dell’egiziano Mazen Shaban, che termina a quota 1507, precedendo l’atleta individuale neutrale Uladzislau Melkaziorau, secondo con lo stesso score, mentre si classifica terzo(Carabinieri) con 1500 punti.