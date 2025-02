.com - Pedopornografia: scambiavano foto e video di bambini abusati, 34 arresti. Uno anche a Firenze

Leggi su .com

Sono state arrestate 34 persone in 56 città. Un uomo di 56 anni è finito in carcere. L'accusa: sfruttando sofisticati sistemi di crittografia e archiviazione in cloud, avrebbero scambiato ingente materiale a sfondo pedopornografico attraverso una rete che coinvolgeva tutta ItaliaL'articolodi, 34. Unoproviene daPost.