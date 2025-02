Lanazione.it - Pedopornografia online: perquisizioni e arresti anhe a Firenze

Leggi su Lanazione.it

, 28 febbraio 2025 - Una maxi operazione diha portato aanche a. La Procura Distrettuale di Catania ha coordinato una operazione nazionale contro lo sfruttamento sessuale dei minoricondotta dalla Polizia di Stato. Si tratta di una tra le più vaste azioni compiute ad oggi in Italia. Oltre 500 operatori della Polizia Postale hanno eseguito oltre 100in 56 città nei confronti di altrettanti indagati, traendo in arresto 34 persone per detenzione di ingente materiale pedopornografico. Sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. L'operazione, è stata coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania e condotta dagli investigatori della Polizia di Stato del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania, con la collaborazione del Centro Nazionale per il Contrasto alla(CNCPO) del Servizio Polizia Postale.