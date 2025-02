Secoloditalia.it - Pedopornografia online, maxi blitz della polizia postale: 34 arresti. Migliaia di bambini vittime

Leggi su Secoloditalia.it

Oltre 100 perquisizioni e 34eseguiti in 56 città. È il bilancio di unaretata contro lacondotta dalladi Stato e coordinata dalla procura di Catania. Una delle operazioni più imponenti registrate in Italia che ha impegnato 500 operatori. Trentaquattro persone sono finite in manette per detenzione di ingente materiale pedopornografico dopo il sequestro di dispositivi informatici con decine didi file illegali.operazione in 56 città: 34L’operazione è stata coordinata dalla procura distrettuale di Catania e condotta dagli investigatoridel centro operativo per la sicurezza cibernetica di Catania. Il tutto in collaborazione con la. La lunga e complessa indagine, attraverso un’attività sotto copertura, ha consentito di individuare diversi gruppi occupati nello scambio di materiale pornografico minorile, conabusati in età infantile.