Unlimitednews.it - Pedopornografia online, La Bella “Scoperta piattaforma sconosciuta”

Leggi su Unlimitednews.it

CATANIA (ITALPRESS) – “Dagli arresti abbiamo approfondito le investigazioni e siamo riusciti grazie alle direttive della Procura Distrettuale a ricostruire questo circuito e a identificare questi soggetti in unapoco conosciuta, ma utilizzata in questo caso”. Cosi? il capo della Polizia Postale di Catania, Marcello La, in merito all’operazione “Hello”, condotta dalla Polizia di Stato e dagli investigatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania, con la collaborazione del Centro Nazionale per il Contrasto alladel Servizio Polizia Postale, e coordinata dalla Procura Distrettuale etnea, che ha visto oltre 500 agenti impegnati in 56 citta? italiane e l’arresto di 34 dei 122 indagati, con ben 115 perquisizioni. xo1/vbo/mca1Unlimited News - Notizie dal mondo