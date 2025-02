Unlimitednews.it - Pedopornografia online, Curcio “Rete estesa su tutto il territorio”

CATANIA (ITALPRESS) – “Non c’e? spazio per qualsiasi giustificazione a proposito di reati orribili, che non capiamo e per i quali non si riesce a dare una spiegazione che in un certo senso tranquillizza le nostre coscienze. In questo caso difficilmente possiamo trovare spiegazione. Ancora una volta la Polizia Postale e Cibernetica ha fatto un lavoro eccezionale, in particolare la sezione di Catania, e partendo da due arresti fatti in questa citta? e? riuscita a ricostruire in modo formidabile unasuilnazionale, dalla Sicilia alla Lombardia”. Cosi? il procuratore di Catania, Francesco, in merito all’operazione “Hello”, condotta dalla Polizia di Stato e dagli investigatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania, con la collaborazione del Centro Nazionale per il Contrasto alladel Servizio Polizia Postale, e coordinata dalla Procura Distrettuale etnea, che ha visto oltre 500 agenti impegnati in 56 citta? italiane e l’arresto di 34 dei 122 indagati, con ben 115 perquisizioni.