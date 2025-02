Anteprima24.it - Pedopornografia online: arresti anche ad Avellino e Napoli

Tempo di lettura: 2 minutiL’operazione della Polizia di Stato in 56 città italiane, su delega della Procura di Catania, ha portato a 34(tutti maschi e d’età compresa tra 21 e 59 anni) per sfruttamento sessuale dei minori.Cinquecento gli operatori impiegati, 115 le attività di perquisizione domiciliare e informatica. Gli indagati detenevano ingente materiale pedopornografico e decine di migliaia di file illegali. L’operazione è stata condotta dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Catania, con la collaborazione del Centro nazionale per il contrasto alla(Cncpo) del Servizio Polizia postale.Due degli arrestati, oltre a detenere migliaia di file pedopornografici, avevano immagini e video autoprodotti con abusi sessuali su minori, vittime che sono state già identificate dagli operatori di Polizia.