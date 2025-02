Dayitalianews.com - Pedopornografia online, 34 arresti e 100 indagati in tutta Italia

Oltre 100 perquisizioni e 34sono stati effettuati in 56 cittàne nell’ambito di un’operazione condotta dalla procura distrettuale di Catania per contrastare la. Le indagini hanno portato alla luce un vasto circuito di sfruttamento sessuale minorile, con la condivisione di materiale illecito su internet. L’operazione, tra le più imponenti mai realizzate in, ha coinvolto 500 agenti della polizia postale, che hanno eseguito perquisizioni nei confronti di numerosi sospettati.In aggiornamento.L'articolo, 34e 100inproviene da Daynews.