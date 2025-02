Ilfattoquotidiano.it - Pedopornografia, maxi-operazione in 56 città: arrestate 34 persone, oltre 100 perquisizioni

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Trentaquattro arresti e100in 56. È unaquella eseguita dalla procura di Catania – con l’ausilio di 500 operatori di polizia – per fermare una rete diche sfruttava sessualmente i minori online.L’inchiesta, condotta dalla Polizia Postale, è una delle più vaste azioni compiute ad oggi in Italia per reprimere il fenomeno della. Nel corso della giornata gli inquirenti hanno convocato una conferenza stampa per illustrare i dettagli del blitz.L'articoloin 5634100proviene da Il Fatto Quotidiano.