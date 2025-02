Quotidiano.net - Pedopornografia con l’intelligenza artificiale, l’Europol effettua 25 arresti

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 28 febbraio 2025 - Usavano l'intelligenzaper produrre contenuti pedopornografici. Almeno 25 persone sono state arrestate dall'Europol perché accusate della distribuzione online del materiale illegale. L'operazione Cumberland è stata la prima di questo tipo per la polizia europea: "Uno dei primi casi di pornografia infantile generata dall'intelligenza, rendendo il compito degli investigatori particolarmente difficile a causa della mancanza di una legislazione nazionale riguardante questi crimini", sottolinea in una nota l'agenzia di polizia europea, con sede all'Aia. ??AI-generated CSAM is a crime?? ??Danny, team leader at Europol, breaks down Operation Cumberland, a recent operation taking down a criminal group involved in AI-generated Child Sexual Abuse Material (CSAM).