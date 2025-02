Notizie.com - Pedopornografia, baby gang, la violenza e “l’utopia” della scuola come centro sociale per strappare i giovani alla strada

Le scuolecentri culturali per allontanare i ragazzi dcriminalità. Una proposta “utopistica” soprattutto in questo periodo in cui la priorità è “ampliare il sistemaDifesa”. Ma che potrebbe aiutare a, lae “per(Ansa Foto) – notizie.comLa proposta arriva da Mario Rusconi, presidente dell’Associazione nazionale dei presidi del Lazio, contattato da Notizie.com, a commento delle due vaste operazioni di oggi, unapolizia di Stato, l’altra dell’Europol, che hanno portatoluce un sistema dionline generata dall’Intelligenza artificiale, e che nel caso italiano vede implicati anche settantatre minorenni.C’è chi,Giuseppe Lavenia, psicoterapeuta e presidente dell’Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche e Cyberbullismo, chiede a gran voce l’istituzione di uno psicologo di base obbligatorio per ogni passaggio scolastico.