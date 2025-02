Noinotizie.it - Pedopornografia: arresti anche in Puglia Polizia

e perquisizioniinnell’ambito del blitz contro laonline scattato all’alba in tutta Italia. Tra i 34 arrestati figurano persone residenti nella Bat e nelle province di Foggia e Lecce. L’operazione, denominata “Hello”, è stata condotta dal centro operativo per la sicurezza cibernetica di Catania e dallapostale. Sequestrati migliaia di file contenenti materiale pedopornografico, tra cui video di abusi sessuali su minori. Fondamentali, per le indagini, le informazioni raccolte da un agente infiltrato su una piattaforma di messaggistica istantanea.L'articoloin proviene da Noi Notizie..