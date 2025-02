Lanotiziagiornale.it - Pdl partecipazione, parla Tucci (M5S): “Una truffa linguistica, gravi rischi per i lavoratori”

Riccardo(M5S), con Avs avete votato contro la proposta di legge per ladeialla governance d’impresa, mentre il Pd si è astenuto. Eppure, si tratta di una pdl di iniziativa popolare della Cisl: perché?“Facciamo chiarezza su un punto, per noi nodale: non siamo contrari a che ipartecipino alla gestione delle imprese, anzi è vero il contrario. Ma leggendo la versione del testo uscita da Montecitorio, chiunque mastichi un minimo questi temi vedrà che va in direzione diametralmente opposta rispetto al titolo. Unadietro cui si nascondonoper i”.Per esempio?“La maggioranza ha stravolto la pdl della Cisl: si è passati da 22 a 15 articoli, ‘piegati’ da FdI, Lega e FI alle proprie volontà politiche. È stata eliminata la centralità dei contratti collettivi nel disciplinare ladeiai consigli di amministrazione e soppressa la loro presenza nei Cda delle società apubblica, un antipasto della privatizzazione dei gioielli di Stato che Meloni&Co.