Pd, Monti segretario: "Una vittoria del partito. Più giovani protagonisti"

Enrico, lei succede all’unanimità a Gessica Allegni, ma due anni fa sosteneva Alessandro Gasperini, che ha conteso durante il congresso proprio la segreteria ad Allegni. E’ una rivincita? "E’ invece ladelDemocratico e il riconoscimento dell’ottimo lavoro svolto da Gessica in questi anni. Abbiamo saputo mettere da parte le divisioni del passato. Gessica è stata la segretaria di tutti e io lo sarò altrettanto". Come sta ilDemocratico? "IlDemocratico forlivese si conferma un punto di riferimento politico locale imprescindibile, riconosciuto anche da chi ci osserva dall’esterno. Un progetto di centro-sinistra, oggi più che mai, non può prescindere da un Pd unito e coeso. Solo restando compatti e solidali, possiamo contrastare una destra incapace, che preferisce abbaiare invece che proporre soluzioni concrete per i bisogni dei cittadini, una destra che fa male al Paese perché figlia di certi retaggi culturali che vanno assolutamente superati".