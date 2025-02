Lanazione.it - "Pd incapace di gestire questa crisi"

La politica segue il comparto conciario nella vetrina più presigiosa, Lineapelle, evento strategico del conciario che si è conclusa ieri. Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci è stato presente a Fiera Milano con Fabio Mini, sindaco di Castelfranco, e Roberto Giannoni, sindaco di Santa Croce. "Il comparto sta vivendo unasenza precedenti – dice Petrucci –. Per Fratelli d’Italia è prioritario supportare le aziende per superare questo difficile frangente e costruire le basi affinché il settore abbia un futuro". "Purtroppo il Pd che governa ancora la Regione, ha dimostrato di non essere in grado dila gravedel settore conciario – prosegue Petrucci –. Si è limitato a fare incontri inutili con il governatore Giani oppure infantili polemiche con il governo nazionale per bocca dell’assessore Nardini.