Pd compatto contro il bilancio | Sbagliato aumentare l’Irpef Ignorate le nostre proposte

di Federico di BisceglieLa brigata dei consiglieri dem è schierata (quasi) al completo. Ilpreventivo è stato approvato l’altro giorno. Ma gli esponenti del Pd vogliono ribadire la contrarietà "a unche lascia forti dubbi sulla tenuta dell’ente in futuro". Il capogruppo Massimo Buriani cerchia i "dati poco chiari" sui quali "avremmo voluto vederci chiaro, benché non ce ne sia stata data la possibilità". Quattro le "ragioni del no". La prima è, appunto, legata al fatto che "nei 51 milioni che il Comune ha destinato a spese per attività di servizi e altre spese a partire dai trasferimenti a enti e fondazioni partecipate. Oltre ad alcuni elementi imprevisti, come l’aumento del costo energetico, sui quei 51 milioni si poteva lavorare diversamente". E, aggiunge, "non si doveva arrivare adindiscriminatamente l’addizionale Irpef portandola al massimo consentito".