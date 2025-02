Ilgiorno.it - Pavia, la crisi della Croce rossa: “Undici possibili esuberi. Stato d’agitazione in vista”

Leggi su Ilgiorno.it

e stipendi che, già da questo mese, potrebbero non essere pagati regolarmente. È in difficoltà il Comitatodi. Se n’è parlato recentemente in un’assemblea del personale convocata dalle segreterie provinciali di Cgil Fp, Fp Cisl e Uil Fpl per analizzare la grave situazione economico-gestionale. Unache, secondo quanto prospettato dal presidente del Comitato cittadino Danilo Chiesa, potrebbe portare a rinunciare a 11 operatori tra i 50 dipendenti. A pesare in modo considerevole è la mancata partecipazione alla gara per il servizio di dialisi, a causa di un’eccessiva onerosità non sostenibile dal Comitato di. “Lanon è una peculiarità del Comitato di– precisa Maurizio PoggiUil Fpl – ma accomuna diversi ComitatiCri da quando nel 2017 da ente pubblico è stata privatizzata.