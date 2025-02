Lanazione.it - “Patto” fra cittadinanza e giornalisti: parte da Pisa la voglia di informazione di qualità

, 28 febbraio 2025 - La mattina del 28 febbraio 2025 nelle sale del cinema Arsenale di via San Martino asi è tenuto un incontro aperto sul tema del diritto e dovere di cronaca "Legge 'bavaglio', presunzione d'innocenza e altri interventi che incidono sul lavoro del giornalista" i cui protagonisti sono stati il presidente nazionale dell’ordine deiCarlo Bartoli e quello dell’ordine deidella Toscana Giampaolo Marchini. Oltre a loro, presente sul palco anche la giornalista de La Nazione diAntonia Casini per una disamina accurata di casi significativi, alla luce del problema sempre più grave di difficoltà di accesso alle informazioni. Un corso organizzato dall'Odg, dal Circolo della stampa di Lucca, dal Gruppo Stampa Versilia in collaborazione con il Cinema Arsenale e l'Alfea cinematografica.