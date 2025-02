Oasport.it - Pattinaggio artistico: Rio Nakata trionfa ai Mondiali Junior 2025. Nelle coppie avanti Metelkina-Berulava

Termina con il trionfo di Riola terza giornata dei Campionatidi, rassegna in fase di svolgimento questa settimana in Ungheria, precisamente alla Fonix Arena di Debrecen. L’atleta giapponese ha avuto la meglio nella specialità individuale maschile, recuperando così una posizione rispetto allo short. Il classe 2008 l’ha spuntata grazie alla superiorità sul versante tecnico, certificata dall’esecuzione di due quadrupli toeloop – uno estremamente falloso e l’altro ben eseguito agganciato al triplo toeloop – oltre che di due tripli axel, di cui uno in combinazione con euler/triplo salchow. Tutti elementi che gli hanno concesso di guadagnare 162.95 (85.39, 77.56) per 248.99, totale con cui ha superato il sudcoreano Minkyu Seo, scivolato dal primo al secondo posto per via di un free senza quadrupli viziato da una caduta nel triplo axel che ha inchiodato il suo score a 154.