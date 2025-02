Internews24.com - Pastore avvisa: «Il Napoli non è già battuto ma l’Inter è convinta di sé. Lukaku? Con Acerbi ha strusciato pochi palloni»

di RedazioneIl noto giornalista Giuseppein vista della sfida di domani trae Inter ha parlato delle difficoltà avute dacontro i nerazzurriNel corso dell’ultima puntata del podcast di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Giuseppesi è proiettato aInter di domani sera, soffermandosi su uno dei calciatori sul quale ci saranno maggiormente i riflettori puntati. In questo caso si parla di Romelu, l’ex per eccellenza della gara il quale, nelle precedenti sfide contro i nerazzurri sia in maglia azzurra sia quando lo scorso anno era alla Roma, non ha mai brillato.PAROLE – «in un anno e mezzo contro, tra Roma e, credo abbia. Nelc’è uno scadimento di entusiasmo da quando è andato via.carico, non è già, maè piùdi sé.