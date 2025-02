Ilrestodelcarlino.it - "Passione e impegno sono vincenti"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rovena Bezati è la titolare del salone di parrucchieri ‘Be Happy’ a San Mauro Pascoli. Originaria dell’Albania, è arrivata in Italia nel 2009 all’età di 19 anni e ora, che di anni ne ha 35 anni, è sposata ed è madre di due bambini. Rovena, che ha sempre lavorato come parrucchiera, ha ‘ereditato’ l’attività dallo storico salone dell’Equipe Dolores, del quale era dipendente: "Dopo 5/6 mesi dal mio arrivo in Italia ho avuto la capacità e la fortuna di trovare lavoro dalla Dolores – ha spiegato -. Provenendo da un altro paese non è stato facile ma misentita subito come a casa". Come si trova con il lavoro? "Mi piace molto. Nel settembre 2024 ho fatto un grande passo accettando la proposta della Dolores. Il progetto era quello di entrare come titolare con la presenza, per i primi mesi, di un affiancamento che è stato poi fondamentale in quanto ottimo appoggio dal punto di vista lavorativo e della gestione del negozio.