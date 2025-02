Formiche.net - Passi avanti sulle Chagos. Cosa è successo al bilaterale Trump-Starmer

L’impasseisolesembra essere arrivato ad un punto di svolta. Lo scorso giovedì, durante l’incontroalla Casa Bianca con il primo ministro britannico Keir, il presidente americano Donaldha infatti lasciato intendere che gli Stati Uniti potrebbero sostenere il piano del Regno Unito per la cessione della sovranità delle isolealle Mauritius. “Devo vedere i dettagli dell’accordo, ma non mi sembra male. Penso che saremo propensi ad assecondare il vostro Paese”, ha affermato, il quale ha sottolineato che si tratta di un “contratto di locazione molto lungo e potente”.Il sostegno dell’amministrazione americana è stato considerato essenziale dal segretario agli Esteri britannico David Lammy, che ha dichiarato: “Se il presidentenon approva l’accordo, l’accordo non andrà