Lanazione.it - Passeggiata al bosco del Sanguigno: un angolo di natura da salvare

Pisa, 28 febbraio 2025 - Undi città che rischia di scomparire, un importante ecosistema urbano il cui futuro dipende dai cittadini: sabato 1 marzo a partire dalle 15 si terrà unaneldel, un'area verde minacciata dalla costruzione di una strada per il nuovo dipartimento di biologia. Il "" è un boschetto di frassini, solitamente allagato durante l'inverno a causa dell'innalzamento della falda freatica. Questo fenomenole è tipico del vicino Parcole di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli, dove i boschi igrofili sono tra le aree più pregiate e protette. L'area ospita diverse specie floristiche e faunistiche, tra cui il tritone, un piccolo anfibio simbolo di questo fragile ecosistema urbano. Durante la, esperti come Ugo Macchia e Simone Marzocca guideranno i partecipanti alla scoperta delallagato, del prugnolo in fiore e dei tritoni che si risvegliano con l'arrivo della primavera.