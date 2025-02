Ilrestodelcarlino.it - Parco, i sentieri pericolosi dopo l’alluvione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le frane che hanno sconvolto dal maggio 2023 il versante romagnolo hanno creato forti criticità alla rete viaria ed escursionistica con chiusure in più tratti, come evidenziano le segnalazioni effettuate dal Tramazzo a Ridracoli dalle sezioni Cai operanti nel territorio dell’area protetta. "L’elenco è indicativo – spiegano dal– e non esclude l’eventuale presenza di ostacoli (alberi caduti, massi, piccoli smottamenti, precarie condizioni del fondo). L’effettiva percorribilità deidovrà pertanto essere verificata informandosi preventivamente (0575.503029; promozione@forestecasentinesi.it)". L’elenco è lungo: Sp 86 ‘Tramazzo’ con divieto ai motocicli e ai mezzi superiori alle 18 tonnellate su tutta la strada. Interruzione dal km 10 al km 14+681; Sp 25 ‘Valbura’ chiusa al transito per tutti i veicoli in entrambi i sensi di marcia dal km 1 al km 4; strada Il Bagno - Monte Collina - Colle del Tramazzo con viabilità interrotta a causa di una frana in loc.