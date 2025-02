Paragon la versione di Borghi Iv | Meloni ci dica se ha parlato coi vertici Meta anche dello spionaggio grave l’ingerenza sulla chiesa

Leggi su Open.online

Senatore di Italia Viva e membro del Copasir, Enricoha seguito la vicenda, il caso diche ha riguardato il direttore di Fanpage Francesco Cancellato, gli attivisti Luca Casarini e Beppe Caccia e il parroco di Mediterranea don Mattia Ferrari, particolarmente da vicino. Le audizioni del Copasir continuano ma la situazione è tutt’altro che chiara.Senatore, lei che idea si è fatto? Chi ha spiato e perché?«Io riepilogherei i fatti. Evitando di perdersi nella logica retroscenista, credo che non siano contestabili quattro aspetti. Il primo: è stato usato un software di altissima generazione e di grandi potenzialità che viene affidato, proprio per le sue caratteristiche, a governi democratici, per esplicita ammissione del produttore. Questo potente intrusore è stato utilizzato in Italia.