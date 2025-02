Iodonna.it - Paparazzati nel 2022, non avevano mai confermato né smentito. Ora, in vacanza insieme a Zanzibar, i due hanno deciso di condividere la loro love story con i follower

Adesso è ufficiale: Bebe Vio è fidanzata. La conferma ai rumors circolati già qualche anno fa è arrivata via social. Sul suo profilo Instagram, infatti, la campionessa paralimpica ha pubblicato la prima foto con Gianmarco Viscio, il fidanzato con cui è stata paparazzata nel. Inin una location esotica, i duedilacon i. Venendo finalmente allo scoperto. Calzini no, torcia sì: l’ironia della tedofora Bebe Vio per l’apertura delle Paralimpiadi 2024 X Leggi anche › Oltre le medaglie: l’Accademia inclusiva di Bebe Vio prende vita a Roma Bebe Vio ufficializza l’amore con Gianmarco ViscioNelfu il settimanale Chi a paparazzare la schermitrice e il fidanzato.