Lapresse.it - Papa: Santa Sede, Bergoglio salta mercoledì Ceneri, al suo posto card. De Donatis

Città del Vaticano (Vaticano), 28 feb. (LaPresse) –Francesco non presiederà i riti deldelle. Come comunicato dalla sala stampa della, ilha delegato per le funzioni il Penitenziere Maggiore,inal Angelo De. “Alle ore 16.30 – si legge -, nella chiesa di Sant’Anselmo all’Aventino, inizierà la liturgia ‘stazionale’ cui farà seguito la processione penitenziale verso la Basilica diSabina. Alla processione prenderanno parte iinali, gli Arcivescovi, i Vescovi, i Monaci Benedettini di Sant’Anselmo, i Padri Domenicani diSabina e alcuni fedeli. Al termine della processione, nella Basilica diSabina, avrà luogo la Celebrazione Eucaristica con il rito di benedizione e di imposizione delle”.