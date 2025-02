Lapresse.it - Papa: negli ultimi 7 giorni menzioni social in aumento del 340%

Il mondo in preghiera perFrancesco ricoverato all’ospedale Gemelli da 15. Una preghiera globale, ma anchecertificata dal boom dial giorno che registrano una crescita delda 5mila a 22mila.“Nell’ultima settimana – dice a LaPresse Laura Fontana,media analyst ed esperta di internet culture – le keyword ‘Francesco OR Pope Francis ORFrancisco’ hanno registrato 1.3 milioni di, 15.8 milioni di engagement e 150.3 miliardi impression“.Per quanto riguarda i picchi diil principale si è registratoUsa, poi nel Sud America (Brasile e Argentina) e in Europa (Italia, Spagna, Francia e Uk). Per quanto riguarda invece Instagram, come rilevato daBlade, si registra una crescita di follower del 120% dell’account ufficiale del