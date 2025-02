Lapresse.it - Papa Francesco, tra i fedeli al Gemelli anche il presidente dei vescovi irlandesi

C’eraEamon Martin, arcivescovo di Armagh edella Conferenza episcopale irlandese, tra iche venerdì si sono recati davanti all’ospedaleper pregare per la salute di. “Sono qui a Roma per un paio di giorni per degli incontri in Vaticano, in molti a casa mi hanno chiesto di dire una preghiera per il, così ho pensato che questa mattina sarebbe stato bello venire qui all’ospedale”, ha dichiarato l’alto prelato. Bergoglio è ricoverato dal 14 febbraio scorso per curare una polmonite bilaterale. Secondo quanto riferito dalla sala stampa giovedì sera le condizioni delsono in miglioramento.