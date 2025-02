Thesocialpost.it - Papa Francesco, tempi ancora lunghi: niente rito delle Ceneri. “Quadro complesso”

Il ricovero dial Policlinico Gemelli prosegue senza particolari variazioni nelclinico. Il Pontefice continua a seguire la terapia farmacologica e la fisioterapia respiratoria, mentre l’équipe medica mantiene un atteggiamento di “grande cautela”, sottolineando che “ilgenerale resta”. Tuttavia, fonti vaticane evidenziano un elemento positivo: “da due giorni i medici non parlano più del momento di criticità”, segno di un miglioramento rispetto alle scorse settimane.Leggi anche: Truppe europee in Ucraina, Meloni contro Macron: «A che titolo sei andato a Washington?»Leggi anche:, come sta: polmonite in riduzione e lieve insufficienza renale rientrata”Dopo un’altra notte tranquilla, ilha iniziato la giornata leggendo i quotidiani e facendo colazione.