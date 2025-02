Ilgiornaleditalia.it - Papa Francesco si aggrava, già firmata lettera di dimissioni per impedimento medico: "Sarei vescovo emerito"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Se si dimettesse,adotterebbe criteri diversi da quelli di Benedetto XVI: non si farebbe chiamare "", ma "di Roma", non indosserebbe la talare bianca e non vivrebbe in Vaticano Le condizioni di salute disono peggiorate in modo repenti