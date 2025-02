Lapresse.it - Papa Francesco, sala stampa vaticana: “Notte tranquilla, ora sta riposando”

“Come nei giorni scorsi, laè trascorsae ilora sta“. Lo fa sapere ladella Santa Sede con un aggiornamento mattutino sulle condizioni di salute del Pontefice che inizia oggi il 15esimo giorno di ricovero all’ospedale ‘Gemelli’ di Roma. Nella serata di giovedì 27 febbraio ladel Vaticano ha riferito di un altro passo positivo nel percorso di recupero con le condizioni di Bergoglio che si sono confermate “in miglioramento”. In sostanza, come si apprende da fonti vaticane, “si è usciti dalla fase più critica”. Il quadro clinico, però, resta “complesso” e proprio per questo “sono necessari ulteriori giorni di stabilità clinica per sciogliere la prognosi”. A causa delle condizioni del Santo Padre è stata annullata l’udienza giubilare in programma per sabato 1 marzo.