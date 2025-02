Secoloditalia.it - Papa Francesco, peggiora il quadro respiratorio e torna la paura: crisi di broncospasmo e vomito, serve la ventilazione meccanica

Leggi su Secoloditalia.it

la. Dopo l’ottimismo che si respirava ieri sera, oggi pomeriggio alle 14 è dunque arrivata questa nuovache conferma, come fanno notare fonti vaticane, che la situazione è complessa e che la prognosi resta conseguentemente riservata. In poche parole, come i medici hanno più volte ripetuto, ilnon è ancora fuori pericolo. La situazionea complicarsi nel pomeriggio di oggi quando, dopo le 14, il Pontefice ha avuto una “di“. Il Vaticano informa che Bergoglio, ricoverato al Gemelli dal 14 febbraio per una polmonite bilaterale, si è sentito male attorno alle 14, «dopo una mattinata trascorsa alternando la fisioterapia respiratoria alla preghiera in Cappella». E che pertanto la «prognosi resta riservata».laDunque, «si attendono le prossime 24-48 ore per capire» l’evolversi delle sue condizioni e se c’è stato un “mento” delclinico del Santo Padre.