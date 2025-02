Panorama.it - Papa Francesco, nuova crisi respiratoria: la prognosi resta riservata

ha avuto oggi unadi broncospasmo, che ha causato un episodio di vomito con inalazione, portando a un rapido peggioramento del quadro respiratorio. Il Pontefice è stato immediatamente assistito con una broncoaspirazione e ha iniziato la ventilazione meccanica non invasiva, con una buona risposta sugli scambi gassosi. La sala stampa vaticana assicura che ilè sempre rimasto vigile e collaborativo durante le manovre terapeutiche, ma la.Secondo fonti vaticane, saranno necessarie 24-48 ore per valutare se laodierna abbia determinato un ulteriore peggioramento delle sue condizioni. Nel frattempo, il Pontefice continua le terapie e la fisioterapia, e la notte è trascorsa senza complicazioni. Questa mattina si è svegliato, ha fatto colazione e ha letto i quotidiani come di consueto.