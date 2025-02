Cityrumors.it - Papa Francesco, le condizioni preoccupano: la Santa Sede ha scelto il sostituto

Il Pontefice è da quindici giorni all’ospedale Policlinico Gemelli, con l’ultimo bollettino che parla di “ventilazione meccanica non invasiva”Il mondo è in ansia. Ledisono peggiorate. Il quadro respiratorio diBergoglio si sta complicando tanto che ilin questo momento è intubato, tanto da avere una maschera che lo aiuta nella respirazione. A riferirlo sono fonti vaticane., le: lahail(Ansa Foto) Cityrumors.itDirettamente dal Policlinico Gemelli, il bollettino serale il Santo Padre non promette bene, tanto che nel primo pomeriggio del 28 febberaio, dopo una mattinata passata alternando la fisioterapia respiratoria alla preghiera in cappella.Ad un certo punto si è presentata una crisi isolata di broncospasmo che, seppur abbia preoccupato i medici, alla fine ha solamente, si fa per dire, viste lemediche del Pontefice, un episodio di vomito con inalazione e repentino peggioramento del quadro respiratorio.