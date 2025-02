Liberoquotidiano.it - Papa Francesco, "improvviso peggioramento": vomito e ventilazione meccanica, l'ultimo angosciante bollettino

Leggi su Liberoquotidiano.it

"non invasiva" per, la sua risposta è buona. Lo comunica l'della Sala stampa vaticana, arrivato non a caso in ritardo rispetto al solito orario a conferma della preoccupazione tornata intorno alle condizioni del Pontefice, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio scorso, esattamente due settimane fa, in cura per una polmonite bilaterale con diverse complicazioni. Bergoglio, si legge, "ha avuto un attacco isolato di broncospasmo che ha portato a un episodio die a undelle condizioni respiratorie.è stato prontamente bronco-aspirato ed è stata avviata lanon invasiva, con buona risposta allo scambio di gas. Ilè sempre rimasto attento e guidato, collaborando alle manovre terapeutiche.