Lettera43.it - Papa Francesco, il bollettino di venerdì: «Notte tranquilla» ed è fuori dalla fase critica

La 14esimadelal Policlinico Gemelli di Roma è trascorsa in modo tranquillo e continua a riposare. Lo comunicamattina la Sala stampa vaticana. Neldi giovedì sera il Vaticano ha sottolineato all’Ansa che «per la seconda volta non si parla di condizione, quindi si può dire che si sia uscitipiùe si torna a quella che era la complessità del quadro che veniva descritto» nei primi giorni del ricovero. Per sciogliere la prognosi riservata, tuttavia, serviranno ulteriori giorni di stabilità clinica. Giovedì mattina il Santo Padre ha fatto fisioterapia respiratoria e si è riposato, mentre nel pomeriggio ha pregato nella Cappellina situata al decimo piano del Policlinico Gemelli di Roma.Articolo completo:, ildi: «» ed èdal blog Lettera43