Ilfattoquotidiano.it - Papa Francesco ha avuto una nuova crisi di broncospasmo che “ha determinato un rapido peggioramento del quadro respiratorio”

Peggiorano le condizioni di. La sala stampa del Vaticano fa sapere che il Pontefice nel primo pomeriggio di venerdì haunae ha vomitato: Bergoglio “dopo una mattinata trascorsa alternando la fisioterapia respiratoria alla preghiera in cappella, ha presentato unaisolata diche ha, tuttavia,un episodio di vomito con inalazione e repentinodel“, si legge nella nota.Immediatamente ilè stato “broncoaspirato ed ha iniziato la ventilazione meccanica non invasiva, con una buona risposta sugli scambi gassosi”. Nella nota viene precisato che il Pontefice “è sempre rimasto vigile e orientato, collaborando alle manovre terapeutiche”. La prognosi pertanto rimane ancora riservata. In mattinata aveva anche ricevuto l’eucarestia.