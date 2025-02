Thesocialpost.it - Papa Francesco, crisi respiratoria nel pomeriggio: repentino peggioramento

Leggi su Thesocialpost.it

CITTÀ DEL VATICANO – Il Santo Padre ha vissuto nel primoun’improvvisadi broncospasmo, che ha causato un episodio di vomito con inalazione, determinando undel quadro respiratorio.: 24-48 ore per capire se c’èha avuto oggi, 28 febbraio, una “di broncospasmo e vomito”. L’episodio si è verificato “dopo una mattinata trascorsa alternando la fisioterapiaalla preghiera in Cappella”, e per questo motivo la “prognosi resta riservata”. Si attendono le prossime “24/48 ore per capire” l’evoluzione delle sue condizioni e valutare l’eventuale “”.Secondo quanto riferito, “il Santo Padre è stato prontamente broncoaspirato e ha iniziato la ventilazione meccanica non invasiva, con una buona risposta sugli scambi gassosi”.