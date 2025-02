Ilgiornaleditalia.it - Papa Francesco, condizioni in peggioramento: "Crisi respiratoria con broncospasmo e vomito, necessaria ventilazione meccanica"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Serviranno 24-48 ore per valutarne le conseguenze dellaodierna e per capire se il quadro complessivo è peggiorato in modo grave Ledi salute disono peggiorate repentinamente e nelle ultime ore il Pontefice ha avuto una "nuova